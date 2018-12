Seitse populaarset reisimisega seotud müüti, mis ei vasta enam tõele

See müüt pärineb 60ndatest, mil lennureisid ei olnud veel nii levinud. Viimaste uuringute järgi on parim aeg lennupileti ostmiseks 6−7 nädalat enne reisi.

Lennuki õhk võib küll su nahka kuivatada, kuid see ei tee sind haigeks. Õhku filtreeritakse lennukis pidevalt.

Majutuskohad pakuvad soodustusi ja boonuseid just neile, kes broneerivad otse.

Varakult kohaleminemise nõuet järgivad peaaegu kõik turistid, seetõttu tasub tuntud turismiobjekte külastada pigem hilisematel aegadel. Samas leidub ka neid atraktsioone, mis on ülerahvastatud pea igal ajal.

6. Tänavatoit on ohtlik.

7. Duty-free kaupluses on hinnad soodsamad.

Vahetevahel võib duty-free poest mõne toote tõepoolest soodsama hinnaga leida kui tavapoest, kuid üldiselt see nii pole, sest need poed on võidetud maksude arvelt kehtestanud toodetele kõrgemad omahinnad.