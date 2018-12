Lasterikas isa annab nõu: kuidas tagada lõbus koolivaheaja reis?

1. Plaani reis laste vanusest lähtuvalt

Nagu teada, siis põhjalik ettevalmistus annab juba pool reisi õnnestumisest. Esmalt seetõttu, et tore on koos lastega reisi planeerida, põnevaid kohti uurida ning reisiplaani koostada. Tehes seda pereringis, on see ka hea eelkokkulepe, millised huvid ja ootused saavad täidetud.

Teisalt on reisi õnnestumise aluseks lastesõbraliku sihtkoha valik. Soovitan omast kogemusest, et pole mõtet proovida ühendada nelja lapsega koolivaheajareisi ooperikülastuse või muuseumikülastusi täis topitud päevadega. Mõistlik on lähtuda eelkõige laste vanusest ja suutlikkusest tegevustes kaasa lüüa ning et koos oleks tore. Jäta rahulikult omaenda kunsti-, muusika- või spordihuvid järgmiseks reisiks ning kogu pere on palju õnnelikum.

Lasterikkal perel on kordi lihtsam ka reisida, kui valida reisisihiks peresõbralikud kohad – basseini või mängunurgaga hotellid ning piirkonnad, kus lähedal asuvad rohealad, loomaaiad või väljakud. See eeldab küll põhjalikku eeltööd, et tegevust pakkuda pere kõigile liikmetele, kuid teeb vaeva kuhjaga tasa. Samuti aitab see kokku hoida väärtuslikku aega edasi-tagasi sõitmisele või huvipakkuvate kohtade otsimisele, mis niigi võtavad lastega koos olles kordades rohkem aega.

2. Pane reisikotti lauamänge, raamatuid ja mänguasju

Laste kannatlikkus ja võime püsida tunde ühes asendis on väga väike. Seega olgu see autoreis, lend või laevasõit on mõistlik ootamise ja reisitundide sisustamine eelnevalt läbi mõelda. See säästab kogu pere närve ning on ka vahva osa koos kulgemisest.

Nii varu kotti sõltuvalt laste vanusest joonistusplokke ja pliiatseid, nuputamisraamatuid, lauamänge. Samuti tuleta oma lapsepõlvest meelde aegu, mil mänguasju ei olnud ja käiku läksid erinevad sõnamängud, laevade pommitamine või tripstrapstrull. Et kõigil oleks lõbus ja tusk peale ei tuleks, siis kuulub kotti alati ka väike tükk šokolaadi või komm, mida turgutuseks põske pista ning loomulikult veepudel.

3. Võta kaasa reisiapteek

Kahjuks tuleb lastega reisidel ette erinevaid viperusi, õnnetusi ja haigestumisi. Seega oluline osa ettevalmistustest on kindlasti reisiapteegi komplekteerimine ja vajadusel, olenevalt reisi sihtpunktist, ka arsti eelnev külastus.

Kui minna paaripäevasele kruiisile naaberriikidesse, siis piisab üldjuhul plaastritest-palavikualandajatest, kuid kaugemale reisides tuleb varustusse suhtuda tõsisemalt, sest mis reis see oleks, kui pead lapsi katkematult desinfitseerima või keelama kohalikku toitu-puuvilju süüa.

4. Sõlmi kindlustus

Juba reisisihtkoha ja –plaani selgumisel sõlmi kohe ära ka kindlustus. Soetada võiks nii tervise- kui ka reisitõrke-pagasi kindlustuse. Omast kogemusest võin kinnitada, et vaja läheb neid kõiki ning see aitab ootamatuste korral oluliselt lihtsamalt ja kiiremini asju ajada ning ei tekita ka rahakotti märkimisväärset auku.

Esmalt tervisekindlustust tehes pea silmas reisi sihtkohta ning veendu, et summa oleks piisav misiganes õnnetus ette võib tulla – libastumine basseinis või äkiline viirusega nakatumine. Kindlasti on näiteks Lõuna-Prantsusmaal, Lätis ja Ameerikas arstiabi kättesaadavus ja hinnaklass väga erinev, seega kaalu vajadused läbi ka sellest aspektist.

5. Võta kaasa tugi

Alati tasub kaaluda ka vanavanemate kaasakutsumist reisile. Rõõm on mitmepoolne – vanemad saavad aeg-ajalt omaette olla, lapsed vanavanemate hoolt tunda ja viimased omakorda oma elutarkusi edasi anda. Kui võimalik, siis tasub ka mõelda lapsehoidja peale – kas kodust kaasa kutsuda või otsida kohapeal mõni, viimane on tihti lihtsam ja soodsam.

6. Ära kombineeri üle

Viimase soovitusena lähtu sellest, et reisi õnnestumine ei sõltu sellest, kui palju mälestusmärke või lõbustusparke jõudsite külastada, vaid koosolemise ja -tegemise emotsioonidest. Võta aega ja ära plaani igasse päeva tohutu hulka tegevusi, sest juba mitme lapsega koos reisides kulub aega märkimisväärselt rohkem ühest-kohast teise liikumisega.