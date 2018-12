Tagasivaade: enim loetud reisilood lõppevast aastast

Eestlased Katri Palm ja Juhani Särglep on elukutselised reisijad, kelle lummavad reisivideod ja fotod on inspiratsiooniks paljudele rännuhimulistele. Hiljuti avastas paar aga, et kaks hiinlast on nende Maldiividel tehtud video «High on summer» sekundipealt maha teinud ning esitlenud seda siis oma tööna.

Haigla kõlaritest anti teada, et meie elustamistiim peab kibekiiresti tulema osakonda, sest kiirabiga on saabunud järjekordne patsient. Ja no muidugi - mina olin esimesena platsis. Õde ütles mulle vaid, et tulemas on kerakala mürgitusega patsient. Ma seisin seal kui kivikuju ja suutsin mõelda vaid Nemo multifilmi peale - kas see sama kerakala sealt multikast?! Või mis?, kirjutab Jaapanisse praktikale läinud arstitudeng Laura Zirel.

Augustis kukkus Pamiiri mäestikus alla kopter, kus oleks pidanud olema ka eestlastest mägironijad. Viimase info kohaselt hukkus õnnetuses kaks pilooti ja kolm alpinisti.

Pisarad, ägedad vaidlused, kaotatud närvirakud, ootamatud väljaminekud, otsereisi asemel kaks päeva väntsutusi mööda erinevaid lennujaamu, rikutud aastavahetuspidu – sellisena ei kujutanud kaks Eesti peret ette oma kaua oodatud puhkust Dominikaani päikse all. Aga kogu see kannatuste rada sai alguse Finnairi töötaja otsusest mitte lubada lennukisse hallipassimehi.

Pärast kolmeaastast põuaperioodi on Lõuna-Aafrika Vabariigi ühe pealinna Kaplinna veehoidlates piisavalt vett veel vaid kolmeks kuuks. See tähendab, et Kaplinn on esimene suurlinn maailmas, kust vesi saab otsa.

Kaplinn FOTO: Michael Kn/Scanpix

Rapa Nuil ehk Lihavõttesaarel on hiiglaslikud moai kujud, mille päritolu ja nende liigutamise võimalikkus on olnud teadlaste uurimisobjektiks juba sajandeid. Teadlased usuvad nüüd, et kujude eesmärgiks oli märgistada joogivee asukohti.

Soome on kaunis riik virmaliste, eraldatud saarte, tuhandete järvede, imelise Lapimaa ja kauni metsaga. Millegipärast armastavad soomlased aga paljudele ilusatele paikadele vulgaarseid nimetusi panna.