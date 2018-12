Kes on see salapärane musikaalne isik, kes saadab Inglise kuningannat pea kõigil tema reisidel?

Kuninganna naudib torupillimängu nii väga, et kuninglik torupillimängija saadab teda peaaegu kõigil tema reisidel ja päevastel kohtumistel. Naljahambad väidavad, et kuninganna reisib sagedamini torupillimängija kui oma abikaasa seltsis, kirjutab Reader’s Digest.

Torupillimängija ametikoht seati sisse juba 1843. aastal ja kokku on sel kohal töötanud vaid 15 inimest. Oluline on sel ametikohal meeles pidada seda, et kuninganna eelistab mitmekesisust: kogu aeg samu meloodiaid mängida ei tohi.