Jultunud tegu: mees unustas sülearvuti lennukisse ja koristaja müüs selle maha

Eelmisel nädalal unustas Robert (ei soovi perekonnanime avaldamist) oma sülearvuti lennuki pardale. Ta üritas korduvalt Deltaga kontakti saada, aga tal ei õnnestunud see õigeks ajaks. Olles meeleheitel, kasutas mees Apple rakendust, mis võimaldab sülearvuti asukohta määrata. Tema avastatud aadressi kontrollides avastas politsei, et seal elab inimene, kes lennuki kabiini koristas, vahendab Travel&Leisure.

Sellel aadressil elav inimene tunnistas uurijatele oma teo üles, kuid ütles, et müüs sülearvuti juba 435 euro eest maha. Õnneks oli vargal võimalus ostja üles leida, temalt sülearvuti uuesti tagasi osta ja see algsele omanikule tagastada.

Tõenäoliselt on teisigi inimesi, kes pärast pikka ja väsitavat päeva on unustanud oma telefoni või sülearvuti lennukisse – hirmus mõelda, et keegi võib selle nii jultunult omastada.