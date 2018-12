Menukas digiabiline Google Assistant suudab sind nüüd lendamisel abistada

Assistantilt tuleb vaid küsida «Hey Google, is my flight on time?» ning tubli digiabiline kuvabki lennu info, vahendab Lonely Planet. Kuna turismiäris on praegu kõige kiirem aeg, annab Google Assistant järgmise paari nädala jooksul ise teada, kui lend ennustuste kohaselt hilineb. Lisatakse ka hilinemise põhjus, kui Google sellest teadlik on.