Ettevaatust! See on ilmselt kõige räpasem mööbliese hotellitoas

Kõige räpasemad on aga ilmselt toolid. «Suur osa külastajaid istub neil alasti ja pärast külastust on toolidel vahetevahel plekke näha,» avaldab üks New Yorgi toateenija. Toolide puhastamiseks kasutatakse küll puhastusvahendit, kuid hotellitöötajad soovitavad toolidele siiski rätiku asetada, et end bakterite eest kaitsta. Lisaks võivad toolides end peita lutikad, kes on hotellides üsna tavaline nuhtlus, vahendab Reader's Digest.