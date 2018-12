Eestimaine raba ja tomati-kurgisalat keset rahvarohket Maltat

«Kuna catering on siin hooajaline, otsustasime, et võiks ka talvel tegevust olla, ning lootsime leida hea asukohaga restorani. Esimene koht, mida vaatama tulime, ka sobis. Sealt edasi läks kõik üsna kiiresti,» ütles Haavistu. Kui Eestis saab meeste sõnul ettevõtte luua mõne tunniga, siis Maltal tuleb olla märksa kannatlikum. Asjaajamisega hakati pihta mullu detsembris, et lõpuks juunis uksed lahti teha.

«Meil läks ettevõtte loomisega aega viis kuud. Vahel oli isegi niimoodi, et võid mõnda asutusse minna, aga nad ütlevad sulle kord üht, kord teist asja. See jooksutamine tekitas küll tunde, et kellelgi mingit selgust pole. Kindlat A-st Z-ni protsessi pole, jõuad kuhugi K-tähe juurde ja siis öeldakse, et lähme sinna C juurde tagasi, oleks vaja veel ühte paberit,» rääkis Toompere.