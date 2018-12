Jõuluime: hotell teeb kodututele südantsoojendava kingituse

Simpson arvas algul, et Royal Hotel tühistas tema broneeringu seetõttu, et hotellis oli tekkinud ülebroneering. Siis aga avastas ta, et hotellis on veel tube saadaval. «See on lihtsalt diskrimineerimine,» sõnas mees.

Simpson kirjutas juhtumist ka Facebookis ning tema postitust on jagatud üle 1300 korra. Juhtum on väga paljusid pahandanud, kuid samas inspireerib see inimesi ka head tegema. Üks heategijatest on muuhulgas Hullis asuv hotell DoubleTree by Hilton Hotel, mis on lubanud kodututele pühade ajal tasuta majutust pakkuda.