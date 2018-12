Marokos matkanud norralanna ja taanlanna mõrvar on tabatud

Louisa ja Maren elasid paar päeva Marrakechis ning sõitsid pühapäeval Atlase mägedesse. Berberite külakese Imlili lähistel on laagriplats, kus nad oma matkaks valmistusid. Imlilis elab ka palju kohalikke, kes turiste matkadel saadavad. Sealt ei asu kaugel ka Maroko kõrgeim tipp Tougbkal.

Kohalik giid kinnitas Norra väljaandele, et sealkandis pole kunagi nii jõhkrat vägivalda esinenud. «Kogu Imlil on šokis,» ütles ta. «Siin on tavaliselt nii turvaline.»