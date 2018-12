MEIE MEES AASIAS: kuidas ma turistilõksu sattudes end oimetuks maksin

Teen kõne autojuhile, kes ei saa mu jutust mitte midagi aru. Järgmiseks valin giidi, kes teatab, et lähipäevil tal graafikus vabu päevi pole.

Ja nagu võluväel ilmub just sel hetkel välja meie pererahva sugulane autojuht. Ta on juba peole jõudes pisut purjus. Räägin talle ära, et tahan minna käsitöökülla. Mees mõtleb, toksib numbeid telefoni kalkulaatorisse ja teatab hinna… 120 dollarit.

120 dollarit?! Hmm... see võtab esialgu pahviks. Edasi-tagasi 240 km mägedes. Võtan mõtlemisaega. Teen võrdlused päevareiside tariifidega Indias, Sri Lankal ja Balil, kus ma olen autojuhtide teenuseid kasutanud. Ei, see on ikka liiga palju. Samas on teistes maades olnud muid piirangud. Indias oli selleks 80 kilomeetrit, alla mille sai sõita soodsama tariifiga, ja Balil ei tuleks tavaolukorras kuidagi nii pikka reisi kokku nagu 240 km.

Olen siiski nõus. Teeme diili, et pühapäeval kell 8.00 on autojuht mu hotelli ukse ees. Loodetavasti kainelt. Igaks juhuks lasen tal käsitöökülla veel ühe kõne teha, et kindel olla, kas seal pühapäeviti ikka tööd tehakse. Sel päeval on neil just kuningavõimu kukutamise ja kommunistide võimuletuleku aastapäev. Saame vastuse, et töö käib seal külas iga päev, olenemata pühadest.

Pühapäeva hommikul on auto ukse ees ja autos istub ka autojuhi naine koos nende ühise lapsega. Nad kasutavad juhust oma kodu ja vanemate-vanavanemate külastamiseks. See olevat ka põhjus, miks minu käest “vaid” 120 dollarit küsiti. Olin vahepeal igaks juhuks ka miss Keo käest uurinud, et kui palju tema pakutud juht tavaliselt võtab ja vastus oli suisa 150 USD. Nii et olen saanud parema diili. Peale kolme tundi mägedes keerutamist paistab esimene viide külale nimega Nayang, mida Google'i kaardil polegi.

Tee on, aga küla mitte. Juht helistab taas sealsele kontaktisikule, kes meid juba tee ääres ootab. Sinistes rahvarõivastes keskealine naine jalutab meile veepudelitega vastu. Igaüks saab väikse nipli pihku ja see on esimene märk, et ilma raha kulutamata siit minema ei saa. Ilmselt on kusagil ka suveniiripood. Iseenesest näeb küla välja tõesti vana, kui välja arvata mõned uuemad hoonehakatised. Ühes suures tagahoovis käib töö. Lõkkel aurab hiiglaslik pada, mille sees podiseb pruunikas vedelik. Seal värvitakse lõime lilleõite ja leivapuu puiduga. Teises pajas on savine jõemuda, mis annab kangale hallikaspruuni tooni. Edasi seisavad hunnik savitünne, milles sinine kääriv vedelik. See ongi kuulus indigo.

Teen kaameraga mõned võtted siit ja sealt, kui perenaine juba kisub suurelt tünnilt kaane pealt, kust näkku lööb korralik haisupahvakas. Seal käärivad rohelised indigopõõsa lehed, mis omakorda tekitanud tünni sinise vedeliku. Selle sisse segatakse pisut kipsi ja algab vahustamine…

Kuidas indigolehtedest saab värv: