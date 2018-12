Tudeng jääb ilma oma lemmikloomast, sest neid ei lasta üheskoos lennukisse

Powlessi sõnul tundus vastutustundlikum võtta ühikasse lemmikuks kala, mitte aga kass või koer. Enne lennupileti soetamist kontrollis ta ka TSA (transpordi ohutuse ametkonna) kodulehelt, et kas ta saab koos kalaga pühadeks koju lennata. TSA poliitika lubab kala võtta käsipagasiga pardale pärast seda, kui pagasi on üle vaadanud TSA ametnik.

«Tavaliselt ma registreerisin ennast lennule, läbisin TSA ja läksin pardale. Keegi kunagi ei peatanud mind,» ütles Powles. Eelmisel nädalal see muutus.

Powlessi sõnul registreerisid nad sõbraga end parasjagu lennule, kui Southwesti töötaja teatas, et tema kala ei pääse lennukile. «Ma olin üsna imestunud ja ütlesin, et ma olen alati koos kalaga saanud Southwesti lennufirmaga lennata. Selle peale vastas töötaja, et nende poliitika ei näe elus kalu pardal ette, lubatud on ainult puurides olevad kassid ja koerad,» ütles Powell.

Powless ei tulnud selle peale, et lennufirmal võivad olla TSA omadest erinevad reeglid. Southwesti lemmikloomade poliitika on karmim, lubades lennuki salongi ainult väikeseid koeri ja kasse, kes on reisija istme all puuris. Southwest ei paiguta lemmikloomi pagasiruumi.

Powless tahtis kala oma sõbra tulekuni nende kätte jätta, sest ta ise pidi lennukile ruttama, aga seda ei lubatud teha, kirjutab USA Today.

«Lõpuks andsin kala naisele, kes seisis minu taga, aga ka see ei lõppenud hästi. Mina läksin läbi TSA, kuid tema peeti kinni ning me ei jõudnud isegi kontaktandmeid vahetada. Ma ei tea kus mu kala hetkel on, ega seda, kas nad lubasid tal lõpuks ta kaasa võtta või ei,» ütles Powless.