Uuring paljastas: millised on eestlaste reisiharjumused?

Yana Denisova, airBalticu Eesti piirkonnajuht: «Viimaste aastatega on lennupiletite hinnad läinud tunduvalt odavamaks ning tänu sellele on lendamine muutunud paljude jaoks kättesaadavamaks. Tallinna lennujaama mahud jätkavad kasvamist ning samuti plaanib Eestis kasvada ka airBaltic, pakkudes kohalikele inimestele rohkem reisimisvõimalusi.»

Vaadates erinevaid vanusesegmente, on näha, et kõige sagedasemad reisijad on inimesed vanuses alla 29. Selles grupis lendab 62% vastanutest vähemalt korra aastas. 55% inimestest vanuses 30 kuni 39 aastat lendab vähemalt korra aastas.