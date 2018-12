Eesti tüdruku seiklused Hiinas: riigi jagab mõtteliselt pooleks radiaatorite olemasolu majades

一 (yī),二 (èr),三 (sān),四 (sì)...

üks ja kaks ja võimlema!

Hommikune sirutus ootamas.

Rivvi ja välja,

staadionile jooksma – Juhuu! Parim osa päevast.

Nii algas meie tavapärane koolihommik Shanghais – üheskoos hommikuvõimlemisega. Kõik õpilased läksid klassikaupa välja, jooksid marsirivis staadionile, rivistusid staadionil ning hakkasid muusika ja lugemise saatel võimlema. Sirutused, painutused, kogu keha soojaks. Mitte kuigi pikk, umbes viis minutit. Pärast tunni ja veerandi pikkust kooliteed just paras äratus! Üks hea tegevus oli veel, mida Hiina koolides tehakse – silmaharjutused. Alati pärast teist ja kuuendat tundi kustutati klassides tuled ning igaüks tegi omas pingis rahulikult, jällegi muusika ja lugemise saatel, silmaharjutusi ja massaaži silmaümbrusele.

Tere tulemast kooli! Minu esimene koolipäev Hiinas ning koormajagu teadmisi juures FOTO: Brita Lii Sei

Hiina uusaasta ja pulm «maailma pealinnas»

Hiina uusaastal tulevad pere ja sugulased vanavanemate juurde kokku ja võtavad kõik koos uue aasta pidusöökidega vastu. Tihtipeale on vanemad lapsed teistesse linnadesse kolinud, kuid uusaastal, elagu nad kas või väga kaugel, tuleb pere alati kokku. Kogu riigis on sel ajal nädalapikkune puhkuseaeg. Hiinlased hoiavad oma suurt peret, tunnevad lähemaid-kaugemaid nõbusid jne. On üsna tavaline, et uusaastal oldakse lausa mitmekümnekesi koos. Ühtlasi on pühade aeg populaarne aeg abiellumiseks. Minu hiina vahetusperes abiellus sel ajal onupoeg. Pulmad peeti vanavanemate kodulinnas, kohas nimega 界首 (Jièshǒu). Hiina pulma teeb veel eriliseks see, et tavaliselt hommikuti on pruut hiinapärases kuldse-punases kleidis, tseremoonia ajal läänelikus valges ning piduliku lõunasöögi ajaks paneb ta selga kolmanda kleidi, millega on mugav ringi liikuda.

Vaimustav hiina keel

Hiina keel on hästi vahva ning sellega annab päris toredasti mängida. Nimelt esimene kirjamärk sellest linna nimest esineb ka sõnas 世界, mis tähendab maailma, ning teine kirjamärk leidub sõnas 首都, mis tähendab pealinna. Need kaks kokku pannes saamegi linna nime: 界首, mida võikski kujundlikult pidada maailma pealinnaks (kuigi sellist otsest tähendust pole).

Ma jumaldan neid kirjamärke! Just kui suvised joonistused rannaliival. Igapäevaselt kasutavad hiinlased siiski palju kergemaid kirjamärke, see siin on ühe teatud sorti nuudlite nimetus, mida näiteks Xi’an linnas pakutakse, kus asub ka kuulus terrakotta armee.

FOTO: Brita Lii Sei

Avastamist kui palju

Hiinas on palju põnevat ning avastamisrõõmu jagub igasse päeva. Näiteks ühel õhtul väikses tänavapoekeses kõndides...

FOTO: Brita Lii Sei

...tervitas mind armas kiisuke! Poemüüjaga rääkides selgus, et see on tema kassike.

Huvitavaid vaatepilte leidub veelgi, näiteks lumi palmide peal! Shanghais ei saja just tihti lund, kuid talvel seda harva ikka näeb. Eelmisel aastal vedas kohe eriti – peale pildi tegemist sadas veel paar sentimeetrit lund juurde ning oligi kümne aasta rekord sündinud. Hiinasse elama minnes tasub kliimat ikka silmas pidada. Teate, kust läheb piir Põhja- ja Lõuna-Hiina vahel? Naljahambad: «Seal, kus majades on radiaatorid, on Põhja-Hiina!» Ja nii ongi. Lõuna-Hiinas, k.a Shanghais, puuduvad majades radiaatorid, ka koolis. Külmavaresed päris ei olda – konditsioneerid on olemas, mida küll peamiselt suvel kasutatakse, kuid kui ilmad väga külmaks lähevad, kasutatakse neid ka soojapuhuritena. Koolides kannavad õpilased talviti talvist koolivormi, mis on soe ja pehme.

Ja kui valel ajal Jinshani randa lähed, võib nii juhtuda:

FOTO: Brita Lii Sei

Aed on ees! Ja lisaks pidi pileti (alla euro) ostma. Pileti, randa. Tegelikult oli lugu nii, et esiteks on see tehislik rand. Teiseks polnud rannahooaeg veel alanud, see avati alles seitsme päeva pärast…

Hiina on täis imelisi paiku ja armsaid inimesi. Me kohtume taas.