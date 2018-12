Rõve põhjus, miks lennukis ei tohi kohvi ega teed tellida

Salongipersonal ise kohvi ega teed lennukipardal ei joo. Põhjus seisneb selles, et EPA uuringu järgi ei suuda üks kaheksast lennukist täita joogivee ohutuse nõuded. Kohvi ja teed valmistatakse kraaniveest ning salongipersonal üldjuhul ei tea, millal veepaake viimati puhastati, vahendab Aol.

Enne lendu toovad vee kohale veoautod, mis on ohtlikud bakteriallikad. 2015. aastal läbiviidud uuringus analüüsiti 154 veenäidist ja tuvastati 37 erinevat bakteriliiki. Uuringust selgus ka tõsiasi, et pikamaalendudel on suurem võimalus saada saastatud vett.