Eesti neiu Indias: pühadest siin puudu ei tule tänu tuhandetele hinduismi jumalatele

Tseremoonia polnud sellega veel läbi. Kui suur püha lõpuks kätte jõudis, tuli see vähemalt kolmemeetrine kangas kuidagi ka kantavaks riideesemeks teha. Tõtt-öelda olin seda juba iseseisvalt Youtube'i abil proovinud, kuid sellest ei tulnud muud kui sassis kangahunnik ja Henarile kõhutäis naeru. Õnneks oli meil koolis käepärast hulk tädisid, kelle jaoks sari sidumine on sama käpas nagu meie jaoks sokkide jalgapanemine. Isegi neil kulus minu kuldrüüsse mässimiseks veerand tundi, neli kätt ja päris mitu painutatud haaknõela (pidulikud sarid on tihti paksemast materjalist). Olin pisut liiga pikk – nad ei ulatunud kangavolte ise piisavalt kõrgel pea kohal hoidma ja lasid mul lõpuks sellega aidata. Kogu projekt tasus end aga täielikult ära, kui lõpuks koolihoovi astusime ja kõik väiksed tüdrukud, suu ammuli, minu poole jooksid. Ei tea, kas asi on tüdrukute roosa-armastuses, aga igatahes ütlesid nad, et minu sari on kõige ilusam, ma pidavat välja nägema nagu nukk ning ausalt öeldes oli see mu olukorra üsna täpne kirjeldus. Selle riidetüki kandmine tekitab küll väga majesteetliku tunde, kuid midagi praktilist ta juures pole. Kindlasti ei ole see mõeldud liikumiseks, pigem lihtsalt istumiseks ja ilus olemiseks, pikemaid vahemaid on selles läbida üsna tülikas. Arvan, et sarid on vähemalt pooleldi süüdi selles, et enamik india naisi pärast mingit vanust ülekaaluliseks muutuvad – nad lihtsalt ei saa ennast liigutada.