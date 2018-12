Õuduste lend: lennufirma süül tabas peret üks probleem teise järel

«Mu tütre iste oli kasutuskõlbmatu, kuna see oli kaetud uriiniga, mida võis näha ka põrandal ja seina peal. Lisaks levis kohutav hais,» rääkis Fretts. Ka salongipersonal olevat kinnitanud, et tegemist on uriiniga, vahendab TravelPulse.

Lennufirma töötajad katsid istme tekkidega, kuid lõhna see peita ei suutnud. Fretts palus kohale kutsuda puhastusteenindajad, kuid talle öeldi, et see on võimatu, sest sellisel juhul hilineks väljalend. Samuti ei lubatud Frettsil ja tema tütrel lennukist lahkuda.