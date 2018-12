Lennusaatja avaldab oma nipid, kuidas ta tuleb toime halvasti lõhnavate reisijatega

Sarah Steegari põhiline nipp on hoida reisijat võimalikult paigal. «Minu nõuanne kõikidele lennusaatjatele on see, et töötage üheskoos selle nimel, et hoida inimene võimalikult rahulikult oma kohal. Mina isiklikult prooviksin midagi sellist: Härra, kas te soovite endale tekki peale? Ära liigutage, ma mähin teid täpselt õigesti sisse, kuni lõuani! Vajate midagi oma kohvrist? Ma palun, las ma ulatan selle teile ise!» jagab Steegar lõbusalt nõuandeid.