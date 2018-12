Tokyo mitu palet: igal linnaosal on see «salapärane miski»

Tokyo linnaosad

Selgus, et Shinjuku on kärarikkam paljudest, seal asuvad linnavalitsuse kontorid, suur raudteesõlm, ohtralt kaubamaju, sh kohalikku moodi pakkuv LUMI, abikaasa lemmik MAP-Camera pood, aga seal asub ka meie vaieldamatu lemmikpark Shinjuku-gyoen, kõige parem paik Tokyos kirsiõite vaatlemiseks. Sakura. See on tavaliselt aprilli alguses.

FOTO: Külli Trummal

Tol aastal, kui käisime, alustasime esmaspäeval, kui õideminek algas, ja reedel, kui tulime parki viimast korda, oli maa kaetud roosa-valge õitevaibaga. Seal kasvab 15 erinevat liiki luuviljalisi, puud on suured, võimsad, kõikmõeldavad roosad toonid. Iga päev oli park täis õnnelikke jaapanlasi, kas perekondadena, töökaaslastena, emad lastega, armunud, pidamas piknikku ja nautimas ilu. Erakordne ja meeldejääv, väga-väga elamuslik nädal. Puud on seal vanad ja kõrged, park rajati algselt imperaatori aiaks, valmis sai 1906, aga praegu on see üks ilusamaid ja rahulikumaid paiku kogu linnas.

Nüüd, sügisel, sealse suve lõpus, kui puulehed juba vaikselt koltuma ja krabisema hakkasid, oli park ikkagi väga ilus. Ja me leidsime veel mitu avastamata nurgakest, ja teemajas said viimased külalised jalgu puhata.

Teine suurem ja rahvarohkem, kõige elavam ja tuikavam koht on Shibuya, tänava- ja pop-kultuuri keskus, noorte paradiis. Kui tahad näha maailma suurimat ristmikku ja seda ka ületada, siis mine! Vilguvad hiiglaslikud videoekraanid, valitseb kõrvulukustav lärm. Iga fooritule ajal ületab igast suunast ristmiku kuni tuhat inimest! Elamus on garanteeritud! Tõsi küll, nõrgaks võtab see melu, kui oled vaiksema loomuga.

Vastupidiselt on rahulikum Ueno, kus aeg on just kui peatunud. Vaiksed ja väikesed tänavad, muuseumid, templid, pühamud, kalmistud. Turg. See linnajagu meelitab tagasi. Seal on palju, mida avastada.

Üle ilma tuntud on Harajuku, tänavakultuuride suurim segunemispunkt maailmas, seal kohtab selliseid imelisi tegelasi, et ei usuks ka, kui ei näeks. Neiud on vaeva näinud enda riietamisega mõneks tegelaseks nukufilmist, seal kohtab kirjeldamatult keerulisi kostüüme, võimatuid variante. Harajuku mood on tugevalt inspireeritud Jaapani animest, kus on au sees pulgakommid, roosad lipsud, pitsid-satsid, mõmmid ja põlvikud. Samas pakuvad ülikallid butiigid oma aardeid ja leidub neid noori, kelle elu täidabki enda kujundamine kellekski, enda muutmine iga päev erinevaks tegelaseks. Millal nad küll koolis käivad, mõtlen. Jaa – vaatamist jätkuks seal kauemaks.

FOTO: Mart Trummal

Ginza ja Marunouchi