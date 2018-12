Vaata järele, millised viis sihtkohta Egiptuses on eestlaste lemmikud

«Egiptuse kuurordid on läbi aegade olnud Eesti puhkusereisijate talvehooaja eelistatud reisisihtkohtade edetabeli tipus. Otselend Egiptusesse on kiire ja mugav, Punase mere vesi on alati soe ja sealsed korallid, taimestik ja kalad pakuvad silmailu nii sukeldujatele kui snorgeldajatele. Eestist puhkama sõites on vähe alternatiivseid sihtkohti, mis asuksid sama lähedal ja kus oleks garanteeritud päikseline rannailm kogu talve jooksul,» loetles Estraveli turundusdirektor Airi Ilisson-Cruz põhjuseid, miks reisivad Egiptusesse igal aastal tuhanded Eesti inimesed.