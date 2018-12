Polaarmatkale pääsenud Maiu Lünekund: mul on väga hea meel, et Eesti inimesed on nii toetavad ja kaasaelavad

Viimased päevad olid eestlanna jaoks väga pingelised. «Viimaste tundideni kartsin, et konkurent paneb mööda. Otsisin veel viise häälte kogumiseks, kuid kõige fantastilisem oli see, kuidas inimesed ise abi osutasid, ajakirjanikele kirjutasid ja kõigile infot jagasid. Hasart oli suur! Viimasel päeval kogus minu peamine konkurent kaks korda kiiremini hääli kui mina, aga õnneks oli mul piisav edumaa, et lõpuks siiski võita. Ehk siis kuni viimaste minutiteni ei julgenud ma veel võidus kindel olla, kuni hääletus lõpuks lukku läks,» rääkis Maiu.

Lünekund kogus 34 098 häält, tema peamise konkurendi Enkhsaruul Enkhsaikhani lõppseisuks jäi 32 866 häält. Kui hääletus lõpuks lukku läks, valdasid võitjat korraga nii kergendus kui ka suur rõõm. «Tõepoolest, mul on hea meel, et matkale saan, aga samas on ka hea meel, et nii paljud Eesti inimesed on nii toetavad, abivalmid ja kaasaelavad! Kõlab klišeena, aga nii on,» sõnas Maiu.