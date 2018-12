Ameerikast pärit turistid avaldavad, mis neid Euroopat külastades enim üllatas

Paljude ameeriklaste jaoks oli šokeeriv asjaolu, et Euroopa linnades on võimalik ringi liigelda ka ilma autota, kirjutab Daily Mail.

Ühistransport võib ju tore olla, aga kasutaja ajw596596 sõnul on ise sõites asjalood teised. Ta kirjutas: «Sõites suvel Amalfi Rannikul, ootab surm sind iga nurga taga. Ma vannun, et ma sõitsin vähemalt sada korda peaaegu kuristikust alla.»

Kasutaja IamJustYou leidis, et tema jaoks oli kõige raskem avalikku tualettruumi leida. Ta kirjutas: «Seal kutsutakse seda WC-ks (vesiklosett). Seega kui sa kasutad sõnu, mis on inglise keeles selle kohta levinud, siis sind vaadatakse kivistunud pilguga. Väljaarvatud juhul, kui sa satud inimese otsa, kes oskab inglise keelt.»

Kasutajat jsnoobie275 sõitis rongiga Stanstedi lennujaamast Londoni keskusesse, ega suutnud oma silmi uskuda. Ta kirjutas: «Vaatasin aknast välja ja mõtlesin, et miks siin kõik nii vana on? Millal me jõuame Londoni moodsasse linnaosasse? Reaalselt, sealsed ehitised on püsinud püsti sajandeid.»