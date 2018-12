Eesti neiu Mehhikos: mitmekesine elu riigis, kus usk on väga olulisel kohal

Kui ma kaks aastat tagasi 3. augusti varahommikul lennujaama jõudsin, ei osanud ma ettegi kujutada, mis mind ees ootamas on.

Mäletan, et astusime lennukisse neljakesi (läksime kõik Mehhikosse) ning mina olin öösel magada saanud vaid 20 minutit, sest korralik ärevus oli sees. Esimese pisara valasin poolunisena sel hetkel, kui lennuk Méxicos maandus ning samal momendil jõudis mulle kohale, millesse end mässisin.

Sattusin elama üsna Mehhiko keskossa, Zacatecase linna, ja pere oli mul tavalise Mehhiko pere kohta päris väike: mina, vahetusema ja -õde. Tavaliselt on ühes traditsioonilises Mehhiko peres ema, isa, mitu last, võib-olla ka vanaema ja vanaisa ning mõni tädi-onu oma perega. Olgugi, et mu pere oli väike, sain ma tegelikult suure perega aega veeta rohkem kui küll, sest minu Mehhiko emal on seitse õde-venda. Kohtusime nendest kolme-neljaga pea igal nädalavahetusel, et koos lõunatada ja juttu puhuda. Muidugi liitusid ka nende perekonnad ja vanaema. Oma sünnipäeva sain tähistada üheskoos vanaemaga, sest oleme nimelt ühel päeval sündinud.

Zacatecas FOTO: Maria Pšenitšnaja

Usk on mehhiklaste elus tähtsal kohal, enamik neist on katoliiklased. Kirikust möödudes lüüakse üldjuhul rist ette, lisaks käiakse missadel ja palvetatakse. Minu pere oli selle koha pealt veidi kaasaegsem. Ema ütles, et nad usuvad küll Jumalat, kuid mitte kirikut ning seetõttu me perega väga tihti kirikusse ei sattunud. Mõni võiks arvata, et ma nii-öelda päriskatoliiklust ei näinudki ja suur osa elust võis jääda arusaamatuks, kuid huvitaval kombel sattusin mina, kes ma tulen ühest ateistlikumast riigist terves maailmas, katoliiklikusse kooli õppima. Direktoriks oli seal preester, keda Ladina-Ameerikas kutsutakse padreks (eesti keeles isaks), mis mulle esialgu veidi uskumatuna tundus ja isegi nalja pakkus. Esimest korda elus kandsin koolivormi.

Koolielu oli veidi teistmoodi, kui Eestis harjunud olin. Esmaspäeviti kogunesime korvpalliplatsil, et laulda koos riigihümni ja Zacatecase marssi ning lipule au anda. Igal esmaspäeval viis kogunemist läbi erinev klass, loeti ette selle nädala oluliseimad sündmuseid ajaloost. Seejärel õnnistas preester kõiki ja lapsed saadeti tundi tagasi. Reedeti toimus missa, kuid sinna pidid minema igal nädalal erineva lennu õpilased, kuna saal mahutas vähe inimesi.

Tundides õpetajad dikteerisid ja õpilased kirjutasid õppematerjali vihikutesse. Õpikuid peaaegu ei kasutatud ning kui mõnes tunnis kasutatigi, tuli õpilasel see endale ise soetada. Klassis olid ainult tahvel, laud ja tool õpetajale ning lauaga toolid lastele. Loomulikult ei puudunud seina pealt krutsifiks. Mõni õpetaja, kes oli rohkem usklik, alustas tunde Meie Isa palvega, mis kulus mulle lõpuks nii pähe, et suudan seda siiani hispaania keeles ette lugeda ja naljakal kombel eestikeelset väga ei oska.