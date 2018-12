Unistuste töö? Reisimise ja pildistamise eest makstakse fantastilist kuupalka

Fotograafi soovitakse palgata vähemalt 12 kuuks. Sobiv kandidaat peab kogu aasta vältel olema valmis teele asuma vaid paaripäevase etteteatamisega. Pere puhkusereisid algavad Suurbritanniast ning võivad kesta kuni kolm kuud. Lisaks hoiatab pere, et tööpäevad on pikad − kuni kümme tundi päevas. Siiski garanteeritakse töötajale haigushüvitis ja 30-päevane puhkus, vahendab Lonely Planet.

Ka teised töötingimused on suurepärased. Pere katab fotograafi reisi-, toidu- ja majutuskulud, lisaks on uue töötaja aastapalk 80 000 naela (umbes 88 488 eurot). Fotograafil on võimalik osa võtta maailmakuulsatest sündmustest, näiteks Mardi Gras pidustustest New Orleansis, Rio de Janeiro karnevalist ja Vormel 1 etappidest. Töö viib fotograafi nii Euroopasse, Põhja- ja Lõuna-Ameerikasse kui ka Austraaliasse.