Jõuluturu korraldajad: Tallinna Jõuluturg on Eesti maailmakaardile kandnud

Veebileht European Best Destinations on olnud üle kümne aasta reisisihtpunktide inspiratsiooniallikaks. Igal aastal valitakse veebilehel parimaid sihtkohti erinevate teemade kaupa, näiteks parim suusakuurort, parim rand või romantilisim sihtpunkt. Üks tähtsamaid kategooriaid on parim jõuluturg. Selle aasta parima jõuluturu hääletus lõppes 10. detsembril. Võit tuli meile koju – tänavune Euroopa parim jõuluturg on Tallinna Jõuluturg.