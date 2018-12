Vapper eestlanna: unistuste polaarrännak on juba käega katsuda

Hetkeseisuga on Maiu unistus juba käega katsutav − järjepideva töö tulemusena on ta suutnud koguda vajaliku arvu hääli ja tõusta oma hääletusgrupis esikohale. «Pärast kahte nädalat teisel kohal olemist tundsin end fantastiliselt, kui lõpuks uuesti esikohale tõusin. Just kui suur koorem oleks õlgadelt tõstetud! Tegin lisahäälte saamiseks kõvasti tööd ning kui inimesed lõpuks kaasa tulid, oli toetus vapustav! Pooleteise päevaga olen juurde saanud 8300 häält ning see näitab, kui üksteist toetavad eestlased on, kui vaid info levima hakkab!» rõõmustab Maiu.