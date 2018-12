Uskumatult lahe ja massiivne pink, mis näeb välja nagu puu juurestik

Pink on mõeldud selleks, et inimesed saaksid värskes õhus koos istuda, puhata ja jutustada. Need «juured» on erinevate kõrgustega, olles sobilikud nii lastele kui täiskasvanutele – mõni «juur» on veelgi kõrgem, tekitades laua, mille taga inimestel on võimalik süüa või lugeda. Pingi arhitekt on Young Ju Lee.