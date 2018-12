Kurioosum: kolmandik britte ei usu selle armastatud reisisihtkoha olemasollu

Reisikorraldaja TUI viis läbi uuringu 2000 Suubritannia täiskasvanu seas. Lisaks sellele, et paljud britid ei usu Lapimaa olemasollu, selgus ka, et üks kümnest britist arvab, et Lapimaa hõlmab Islandit ja Gröönimaad. Samas usub viiendik küsitletutest, et Lapimaa on omaette riik. Segadust tekitavad ka Transilvaania, Jõulusaar ja Lihavõttesaar, vahendab Daily Mail.

Samal ajal arvab tervelt 7%, et Harry Potteri raamatute seeriast tuntud Sigatüüka nõiduse- ja võlukunstikool eksisteerib päriselt. 6% küsitletutest aga usub, et Batmani kodulinn Gotham City on päris linn.