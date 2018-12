Uuring selgitas välja, kas konverentsituristid tahavad Eestisse tagasi tulla

Küsitleti Tallinnas ja Tartus toimunud rahvusvaheliste assotsiatsioonide konverentsidel osalenuid. Valimis olid konverentsid, mis kestsid vähemalt kaks päeva, mille osalejate arv oli vähemalt 100 ja vähemalt 40% osalejatest oli välisriigist. Tulemusi ei saa üldistada «keskmisele» Eestis toimuvale rahvusvahelisele konverentsile. Need kehtivad uuritud sihtrühma kohta – suure osalejate arvuga ja pika kestusega rahvusvahelised assotsiatsioonide konverentsid.

«Konverentsiturismi arendamine on turismiarenduskeskusele lähiaastatel üks tähtsamaid, sest konverentsituristid kulutavad Eestis keskmisest turistist rohkem. Need on tegusad inimesed, kes reisivad palju ja levitavad sõna oma mõjukate kolleegide seas. Kui neile Eesti meeldib, toovad nad meile veel teist korda tulu puhkajatena,» loetles konverentsiturismi arendamise põhjusi EASi turismiarenduskeskuse direktor Margus Sameli.