Tallinna lisandus kaks uut neljatärnihotelli

Centennial Hotel Tallinna ja Kreutzwald Hotel Tallinna juhataja Kadi Saadlo sõnul eelnes neljatärnistaatuse saamisele põhjalik eeltöö ja hindamisprotsess. «Selleks, et kontrollida meie hotellide vastavust üle-Euroopalise ametliku tärnisüsteemi nõuetele, hindas EHRLi juures tegutsev järgukomisjon ühtekokku 270 kvaliteedikriteeriumit,» selgitas ta. «Kuigi neljatärnistaatus kehtib viis aastat, võib ekspertkomisjon ka hiljem teha ette teatamata kontrollkäike ning lisaks kasutame ise korrapäraselt eriti nõudlikke proovikülalisi oma kvaliteedi hindamiseks.»

Tavapärasemate mugavuste kõrval oli neljatärnistaatuse saamiseks vajalik alustada näiteks õmblus- ja kingapuhastusteenuse ning bussi- ja limusiini tellimisvõimaluse pakkumist. 270 hindamiskriteeriumi seas kontrollis hotellide ametlik järgukomisjon, kas Centennial Hotel Tallinna ja Kreutzwald Hotel Tallinna igas numbritoas on olemas õmblus- ja kingapuhastusvahendid ning piisavalt erinevat tüüpi riidepuid, kas külastaja saab pesupesemise, triikimise või keemilise puhastuse tellimisel rõivad tagasi samal päeval ning kas numbrituba saab täielikult pimendada ja kogu valgustust sisse või välja lülitada voodist tõusmata.

Eksperdid hindasid ka üldruumide atmosfääri meeldivust (valgustus, lõhn, värv, taustamuusika jne), uste helipidavust, vihmavarjude ning värskete ajalehtede ja ajakirjade olemasolu vastuvõtus ning seda, kas veebilehekülje broneerimissüsteemis on näha külastajate arvustused. Hotellid pidid tutvustama oma kaebuste lahendamise ja külaliste korrapärase küsitlemise süsteeme ning tõendama testostude ja prooviklientide kasutamist.

Unique Hotelsi juhatuse liige Paul Taylor ütles, et tärnistaatuse saamine kahele hotellile on suur tunnustus. «Sellega anname ka oma klientidele teada, et pakume teenust, mis vastab nende ootustele. Lisaks on see jätk Vihula Mõisale neljatärnistaatuse omistamisele ning ka iga-aastastele TripAdvisori Certificate of Excellence auhindadele. Hotellide töötajad on teinud fantastilist tööd, pakkudes külalistele suurepärast kogemust. Neljatärnistaatus on meile kõigile väga motiveeriv ning teeb heameelt nii meie uutele kui ka olemasolevatele klientidele,» lausus ta.

Kadi Saadlo hinnangul on hotellidele ametliku tärnistaatuse taotlemine taas populaarsemaks muutumas. «Kuigi igas hotellide broneerimisportaalis on olemas oma tärnisüsteem, on kliendid järjest enam kogenud, et seal näidatud tulemus ei pruugi vastata tegelikkusele,» rääkis Centennial Hotel Tallinna ja Kreutzwald Hotel Tallinna juhataja. «Hotelstars Unioni ametliku tärnisüsteemi taga on põhjalik ja sõltumatu hindamine, tänu millele võib ka igaüks olla kindel ka ööbimiskoha jätkuvas kvaliteedis. Tänapäeval ei tähenda neljatärnihotellid Euroopas mitte tarbetut luksust, vaid on omamoodi miinimumstandardiks taskukohase hinnaga.»

81 numbritoaga Centennial Hotel Tallinn on Unique Hotels keti kõige uuem hotell, mis avati eelmisel aastal. Hotelli nimi on pühendus Eesti Vabariigi 100. juubelile, kuna inglise keeles tähendab centennial sajanda sünnipäeva tähistamist. Nii markeerib ka hotelli põhjamaiselt karge sisekujundus Eesti ajalugu viimase saja aasta jooksul. Centennialis on restoran 100, mille menüüs on peakokk Oleg Alasi ühendanud tänapäevase stiili nende maitsetega, mida Eesti köök on sajandi jooksul pakkunud. Restoran 100 koos konverentsikeskusega on populaarne koht ka firma- ja jõulupidude, sünnipäevade ja teiste sündmuste korraldamiseks.

65 toaga Kreutzwald Hotel Tallinn on värskelt renoveeritud neljatärnihotell Tallinna kesklinnas Endla tänaval, kus on konverentsikeskus, saun, jaapani bassein ning Zen-SPA. Hotellis asuva restorani Nipernaadi menüü koostamisel on saadud inspiratsiooni August Gailiti romaani nimitegelasest ning kogutud kohalikke maitseid ja talutooteid Eestimaa eri nurkadest. Suur osa toorainest, näiteks juurikad, maitsetaimed, liha, metsamarjad ja seened tuuakse hotelliketti kuuluva Vihula Mõisa ökofarmist Lahemaa rahvuspargis.

Alates 2011. aastast kehtib kõigile Euroopa hotellidele tärnisüsteem Hotelstars Union, mis ühtlustas senised erinevad tärnikategooriad, et klientidel oleks lihtsam ootuspärase kvaliteediga hotelli valida. Eestis on ühtekokku 12 neljatärni- ning 5 neljatärni SUPERIOR-staatusega hotelli, neist kolm kuulub hotelliketti Unique Hotels Group.