Tunnustatud Eesti fotograaf annab nõu: kuidas telefoniga häid reisipilte teha?

Olles ise linnaruumi fotograaf ja digidisainer, hindan fotode puhul esteetikat ja kvaliteeti väga. See oli aastal 2004, kui sain oma esimese kaameraga telefoni, mille pildikvaliteet oli nii niru, et portreepildil oli inimene napilt äratuntav. Mäletan, et ma olin päris nördinud. Viimasel ajal on aga nutitelefonide kaamerates tehtud uskumatut innovatsiooni ja üha enam esineb olukordi, kus see suudab pildi kätte saada olukordades, kus isegi peegelkaamera hätta jääks. Sellest sõltuvalt on paljud mu käest küsinud, kas tänapäeval üldse tasub reisides peegelkaamerat kaasas tarida?

Käisin hiljuti Reactive'i disaineritega Belgias loovusfestivalil Kikk, mis on äge digi-, tehno- ja kunstifestival. Proovisin teha kõik pildid oma mobiiltelefoniga, milleks oli Samsung Note9. Fotodel on kohad, millest oma reisil mööda sattusime kõndima. Näiteks Namur, Brüssel ja killuke Luksemburgi. Mustvalge töötluse lasin peale mobiilse Lightroomiga lennukis koduteel. Väga mõnus.

FOTO: Kaupo Kalda

FOTO: Kaupo Kalda

FOTO: Kaupo Kalda

Et telefoniga pildistamise ülesanne asjaarmastajatele pisut lihtsamaks teha, tasub järgida mõningaid näpunäiteid, millega korralik reisipilt välja võluda. Internet on täis soovitusi, kuidas klišeelikke fotosid vältida. Ilmselt on üle maailma tehtud miljoneid samasuguseid fotosid Eiffeli tornist või New Yorgi Vabadussambast ning ka kõikvõimalikes reisikataloogides on täpselt samasugused ülesvõtted. Igavust aitab ületada fantaasia rakendamine võttenurkade osas. Telefonist täiesti piisab hea pildi tegemiseks, aga kuidas pilti huvitavaks muuta, on juba igaühe enda leidlikkuse küsimus.

Samuti tasub reisipilti tehes detailidele tähelepanu pöörata. Tavaliselt on eriti just telefoniga pildistatud reisifotod lainurkfotod maastikest või linnaruumist. Kahtlemata aitavad need üldist atmosfääri jäädvustada ning teinekord aitab vaate veelgi laiemaks tirida panoraamvõte, kuid suurepäraselt annavad reisil kogetut edasi ka detailid. Arhitektuur, kohalik mood, toit, värvid ja mustrid annavad lugematuid võimalusi teha häid reisifotosid.

Tuleb meeles pidada, et iga foto on tegelikult lugu. Teame ju hästi, et üks pilt suudab öelda rohkem kui tuhat sõna ning seetõttu tasub alati endalt küsida – mis on selle foto lugu? Moodne tehnoloogia võimaldab korraga teha palju pilte, sestap julgustan ka turistina katsetama. Lugu aga määrab selle, kuidas pilt meelde jääb ja veel aastategi pärast elab.

Profi töökaameraks telefon päris ei sobi, aga see pole ka sama asi. Reisidel suudab telefon ära teha asjad, mida arvasin alati jäävat suurte kaamerate mängumaaks – teleobjektiivid, tausta udustamine ja hämaras pildistamise võimekus. Ja see kaamera on ju nii pisike! Ühelt poolt rallib tehniline areng, teiselt tarkvara, kolmandalt kasutusmugavus. Lisaks on telefon kõigil alati taskus. Alati.