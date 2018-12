Need populaarsed sihtkohad seisavad silmitsi tõsise ohuga

Indoneesia pealinn vajub kõige kiiremini, juba praegu asub 40% linnast allpool merepinda. Vajumise põhjus on peamiselt seotud linna puuduliku infrastruktuuriga: puudub toimiv veesüsteem, mistõttu linnaelanikud kasutavad põhjavee saamiseks tavaliselt erakaevusid. Alanev põhjavee tase aga mõjutab maapinna stabiilsust. Lisaks on piirkonnas probleemiks pidevad üleujutused.

Londoni vajumise põhjust võib otsida viimasest jääajast. 11 000 aastat tagasi oli Šotimaa kaetud liustikega. Tänaseks on liustikud sulanud ning Šotimaa kerkib, kuid Suurbritannia lõunaosa vajub. Üleujutuste takistamiseks on küll rajatud Thamesi Barjäär, kuid juba praegu kasutatakse seda terastammi 6-7 korda aastas, kuigi alguses arvati, et üle kolme korra aastas seda vaja ei lähe.