Maailmakuulus Skellig Michaeli saar − kohustuslik sihtkoht kõigile filmisõpradele

Skellig Michael on üks kahest Skelligi saarest. Saar on asustamata (kuigi natuke enam kui sada aastat tagasi elas saarel 11 inimest) ja asub 11,6 kilomeetri kaugusel Iirimaa saare Iveragh' poolsaarest. Halduslikult kuulub saar Iirimaa Kerry krahvkonda. Saare pindala on 21,9 ha. Vatamata saare väiksusele, on sealne kõrgem tipp 218 m üle merepinna. Seejuures on ka mäe suhteline kõrgus ehk kõrgus jalamilt (antud juhul merepinnalt) 218 m. Kõrged kaljud, mis vahelduvad küllalt järskude orgudega, annavad saare loodusele omanäoliselt maalilise ja kohati ka müstilise ilme.