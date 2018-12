Eesti tüdruk Tšiilis: kohalikud olid veendunud, et Eesti päritolu teeb minust professionaalse suusataja

Otsus minna Tšiili tuli üsna kergelt. 16-aastasena olin veel enda otsimise retkel ega teadnud täpselt, mida elult tahan, mistõttu lummas mind mõte minna riiki teisel pool maakera, millest teadsin nõnda vähe. Tšiili on maailma pikim riik, olles põhjast lõunasse üle 4000 kilomeetri pikk. Selle enam kui 4000 kilomeetri sisse jäävad mitmed kliimavööndid, Andid, üle 100 aktiivse vulkaani, põhjas maailma kõige kuivem kõrb, samas lõunas ka Patagoonia ja pingviinid. Tšiili minnes võtsin eesmärgiks olla avatud kõigele uuele, küsida palju küsimusi ning tundides korralikult kaasa teha, et tagasi tulles tunda, et olen tõesti midagi saavutanud ja saanud juurde ühe koduriigi.

Mu peres oli lisaks vanematele kolm õde, kes olid sellel ajal 6-, 8- ja 16-aastased. Olin teadlik, et Ladina-Ameerikas ei räägita nii paljusid keeli kui Euroopas, kuid kui sain pere Tšiili pealinna Santiagosse, lootsin siiski, et keelebarjäär suureks probleemiks ei kujune. Algus kippus aga oodatust palju raskemaks, kui mõistsin, et viiest pereliikmest ainult üks on võimeline minuga inglise keeles vestlust pidama. Ei unusta kunagi neid pühapäevi vanavanemate juures, kus istusin tunde ilma kedagi mõistmata ning vastasin igale küsimusele jaatavalt, endal suur naeratus näol. Samuti kõiki neid momente, kui pidin kehakeele ja olematu hispaania keelega ennast selgeks tegema. Kerge see polnud, kuid tulemused tulid üsna kiirelt. Jõululaupäeval otsustasin, et ei kasuta inglise keelt enam üldse ja selgitan inimestele asju nii kaua hispaania keeles, kuni mind mõistetakse. Vahetusaasta teises pooles suhtlesin ainult hispaania keeles.

FOTO: Liisa Naur

Tšiilis käisin katoliiklikus erakoolis. Era- ja riigikoolide tase on väga erinev. Erakoolidest saadav haridus ja sealsed õpetajad on märgatavalt paremad. Kahjuks saavad erakoolis käimist lubada ainult jõukamad pered, mistõttu riigikoolides käivatel lastel on tulevikus üldiselt vähem võimalusi. Mu kool oli üks parimaid Tšiilis, mistõttu olid seal reeglid, millega harjumine alguses aega võttis. Näiteks polnud küünte värvimine ega suurte kõrvarõngaste kandmine tüdrukutel lubatud. Kui keegi seda siiski tegi, saadeti ta kooliarsti juurde küünelakki maha võtma ja kõrvarõngad kästi kotti panna. Samuti ei võinud enne koolipäeva lõppu koolist lahkuda. Kord tundsin ennast halvasti ja tahtsin koju minna, kuid ilma et lapsevanem tuleks kooli ja annaks vastavale isikule allkirja kinnituseks, et on lapsele järele tulnud, seda teha ei võinud. Niisiis magasin neli tundi arstikabinetis voodis, kuni mu vahetusema sai kooli järele tulla.