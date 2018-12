Juhtum hotellis rikkus naise hea maine tõenäoliselt igaveseks

Naine väidab nüüd, et üks hotelli töötajatest filmis teda duši all. Pikantse videomaterjali olemasolust sai ta teadlikuks alles siis, kui sama töötaja üritas talt hiljem raha välja pressida, vahendab Daily Mail.

«Mul polnud õrna aimugi, kes selle video tegi. Suutsin vaid mõelda, et mu elu on läbi,» rääkis ohver. Kuna ta ei vastanud väljapressija meilile, saatis too videomaterjali ka naise töökaaslastele.