Eesti neiu Indias: kolme kuuga on selgeks saanud peamine asjaolu, mis selle riigi arengut pidurdab

Uus elu Indias

Elan juba kolmandat kuud Lõuna-Indias, 400 000 elanikuga Kadapa linnas. Mina ja Henar tulime Eestist siia selleks, et teha vabatahtlikku tööd organisatsioonis Aarti for Girls. Neil on siin lastekodu ja kool, samuti viiakse läbi erinevaid naiste õiguste teemalisi projekte. Kuna pered hülgavad peamiselt tüdrukuid, on sajapealises lastekodus vaid kaks poissi. Koolis on neid umbes pooleks – seal õpib ka palju selliseid lapsi, kellel on küll vanemad, kuid kes ei saaks endale muidu kooliharidust lubada. Inimesi elab siin nagu meil pealinnas, aga siin on see ikkagi maapiirkond – tööle kõndides saadavad meid kitsekarjad ning ilusad rohelised mäed. Nagu maakohtadele sageli omane, on ka siinne rahvas konservatiivne ja vanades traditsioonides kinni, naise rolli muutmine ühiskonnas on seega veel suurem töö.

Kooliesine plats FOTO: Sandra Võsaste

Meie siinses peres on ema ja kolm last ning meie väikest majakest nimetatakse guesthouse'iks, mis ongi mõeldud vabatahtlike majutamiseks. Juba saabumisõhtul, kui ema maitsva õhtusöögi eest tänasin, ütles 10-aastane peretütar meile: «Sa oled perekonnaliige. Sa ei pea tänama.» Kolme kuu jooksul oleme ära harjunud nii selle kui mitme teise kohaliku veidrusega.

Kas tükeldan su toidu sinu jaoks ära?

Esimesel õhtul toodi lauale lame nisuleib chapati, riis, praetud juurviljad ning dal – läätselistest tehtud paks kaste. Tegelikult tuuakse needsamad toidud lauale ka praegu, iga viimane kui õhtu, ainult juurviljad ja vürtsid varieeruvad. Teatavasti süüakse Indias kätega või täpsemalt − ühe käega. Sonkisime, mis me sonkisime, riis lihtsalt ei tahtnud näppude vahel kokku jääda. Tundsin end nagu see muinasjuturebane, kelle kured külla kutsusid ja pudelist süüa käskisid.

Võtsime vastu pakutud lusikad, et söögikord kuidagi lõpetatud saaks. Järgmisel õhtul pakkus 13-aastane «vend», et kui vaja, siis nad lõikavad isegi chapati väikesteks tükkideks, et oleks lihtsam süüa. Aitäh, aga kindlasti mitte – tahame osata süüa nagu indialased. Vend ei saanud aru, miks − meil on ju ebamugav. Indialaste jaoks on väga tähtis, et külalisel oleks kõik olemas ja hea olla, teinekord tekitab see väga lämmatava tunde. Niisiis talusime endal mõnda aega pere uurivaid pilke, kui oma taldrikus riisiteradega maadlesime, tänaseks on see aga ära tasunud – sööme nagu indialased kunagi, kui matsutamine ja röhitsemine välja arvata.

Tavaline tööpäevalõuna FOTO: Sandra Võsaste