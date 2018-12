Käesoleval aastal pürgib Tallinna Jõuluturg Euroopa parimaks, oma hääle saab anda SIIT. Hääletamine kestab kuni 10. detsembrini 2018.

«Sel aastal on Tallinna Jõuluturg väga südamlik − pilke püüavad südamekujulised kaunistused Raekoja platsi keskel kõrguval kuusepuul ja ka laval. Süda on armastuse sümbol ning eks ole ka jõulud üks südamlikumaid pühi üleüldse. Sel aastal on ka kultuuriprogrammis rekordarv esinejaid. Laval näeb erinevad kollektiive nii Eestist kui välismaalt, kokku käib lavalt läbi ligi 3000 esinejat,» rääkis jõuluturu juhataja Maive Nahksepp.

Suur osa külastajaid on välja toonud, et Tallinna jõuluturul on eriline jõulumeeleolu, mille loovad väiketootjate rikkalikud ja kaunid letid ning kaubaväljapanekud, jõulutuled ning kaunistused. Näiteks on sel aastal väljas Arkna mõis oma 17 juustusordi, mustasõstraveinide ning juustumoosidega.

«Võrreldes teiste turgudega on meil Jõuluvana maja külastus tasuta, iga laps saab Jõuluvanalt ka kommi. Lisaks armastust siin jagub − Jõuluturul on tehtud isegi abieluettepanekuid. Tulemas on veel nii mõndagi põnevat. Igal nädalavahetusel on kultuuriprogramm ning advendiajal süüdatakse igal pühapäeval advendiküünal, rahvast tervitavad kiriku- ja linnajuhid. Aastavahetusel on kavas meeleolukas eriprogramm, kus lavale astub koos teistega ka legendaarne ansambel Regatt,» lisas Nahksepp.