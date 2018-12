MEIE MEES AASIAS: õppetund Nepalist − ei tasu kohe kõige ilusamaid naisi vaatama hakata

Taas on tema kord mind üleolevalt jõllitada. Lõpuks teatab tema jooksupoiss, et me peame homme kohtuma, kuna tal on minuga üks tähtis jutt. Räägin küll, et mul viimane päev Nepalis, täis kohtumisi oma varustajatega, aga see ei oma tähtsust.

«Tean.» Kes seda siis ei teaks! See on kõige tuntum hotell üldse kogu piirkonnas, kuna seal ööbis kunagi The Beatles, kellest pilte on terve asutus täis.

Sõidame küll Thamelist välja, kuid õnneks peatume päris linnaosa piiril. Seal on väike kohalik kohvikulaadne koht. Kohvikulaadne on selle kohta isegi hästi öeldud. Eesti mõistes on tegu pigem vana puukuuriga. Nepalis on see aga tavaline kohalik söögikoht. Poeme pisikeset ukseavast sisse ja ronime mööda kitsast treppi teisele korrusele. See kõik on nii pisike, nagu ka sealsed inimesed. Nagu päkapikumaja. Lohaka päkapiku, sest kõik seinad, mis kunagi olid valgeks lubjatud, on täiesti määrdunud. Üldse näeb see välja pigem remonditöökoja moodi, kus valgustus puudub. Teisel korrusel on pisike ruum, kus pole laest palju puudu. Toa keskel on lauake ja selle ümber istepadjad.