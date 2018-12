Ainsana kasvatas klientide arvu novembris just see laevafirma

Eestist pärit reisijate hulk kasvas 62% ning kaugturgudelt saabunud reisijate arv 55%. Eckerö Line'iga reisijate arv on ainsana Tallinn-Helsingi liinil opereerijatest 2018. aastal iga kuu kasvanud.

«Eriti hea meel on meil selle üle, et Eesti-Soome vahel opereerivate laevade langeval turul on Eckerö Line'i Finlandia olnud novembris taas kõige populaarsem laev Tallinn-Helsingi liinil ehk kõige suurema reisijate arvuga laev,» ütles Eckeö Line'i rahvusvahelise müügi ja turunduse juht Peep Siinmaa.

«Samuti on Eckerö Line taas Tallinki järel selle liini suuruselt teine operaator. Oleme populaarsust kogunud nii eestlaste – kasv novembris võrreldes mullusega 62% – kui ka kõikide teiste kliendirühmade seas,» lisas Siinmaa. «Oleme koostöös EASi ja Soome Visit Finlandiga teinud palju tööd selle nimel, et kasvaks välisriikide reisijate arv ning see on end ära tasunud – novembris kasvas kaugturgudelt reisijate arv 55%.»

Peep Siinmaa sõnul on Eckerö Line küll väga aktiivselt välisturgudel tegutsenud, kuid ka Eesti ja Soome reisijad eelistavad Eckerö Line'i. «Ilmselt pakume väga head teenust: meil on sõidugraafik, mis võimaldab jõuda Helsingisse kas või päevatööle: kõige esimene väljumine Tallinnast on hommikuti juba kell 6 ning hilisõhtuti naaseme Helsingist kell 21.40. Kahe laevas veedetud tunni jooksul jõuab vajadusel teha tööd või sisseoste ning süüa kvaliteetset, maitsvat ja värsket toitu,» lisas Peep Siinmaa.

«Terve aasta võrdluses on kõige suurem kasv tulnud ikkagi Eesti reisijate näol – võrreldes möödunud aasta esimese 11 kuuga on tänavu kokku üle 160 000 Eesti reisija rohkem. Meie lähinaabrite – Venemaa ja Läti – kasvud on olnud aasta lõikes vastavalt 73% ja 75%. Olukorras, kus kurdetakse Soome reisijate vähesuse üle, on MS Finlandial aasta jooksul Soome reisijate hulk kasvanud tervenisti 8%. Viimased viis kuud on Soome reisijate arv olnud jätkuvalt tõusulainel.»

Eckerö Line'i 2018. aasta reisijate kasv on 24%, mis on 327 000 inimest rohkem kui eelmise aasta sama ajaga. Välisturgudest on 2018. aasta jooksul lisaks Eesti, Läti, Leedu ja Venemaa reisijatele kasvanud oluliselt ka Saksamaa, Hiina, Hispaania, USA ja Itaalia reisijate arv.

«Huvitav on see, et suvine Soome kaugturism oli pigem languses – Eckerö Line'i kaugturistide suur kasv on tulnud järelikult meie enda aktiivsest tööst ja müügist. Eckerö Line ei ole teinud ka suuri hinnakampaaniaid – suvel hoopis tõstsime keskmist piletihinda. Alles nüüd novembri lõpus tegime klientidele kingituse ja müüsime Musta Reede kampaania raames kümneid tuhandeid pileteid ühe euroga,» rääkis Peep Siinmaa.