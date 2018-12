Djibouti islamiusulistele nomaadidele annab elurõõmu üks eriline põõsas

Krõbedad hinnad

Hoolimata oma väiksusest on Djiboutis vaatamist küll: Punase mere saared, imekena soolajärv Lac Assal (kus ühe liitri vee kohta on 330 g soola, võrdluseks kuulsa Surnumere soolasisaldus on 340 g/l), geotermaalne ja kummaliste savist «korstnatega» Abbe järve piirkond, isegi mägesid leidub (kõrgeim tipp on 2028 m). Aga nagu loetelust näha, on need looduslikud vaatamisväärsused – selles riigis polegi ühtegi muuseumi, teatrit, kino vms. Turistide arvu aasta kohta ei mõõdeta mitte miljonites ega isegi tuhandetes, vaid sadades. See aga tähendab, et turismitaristut ka ei ole: kui midagi näha tahad, pead endale ise privaattuuri korraldama ja see on muidugi kallis.