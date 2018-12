Kasuta lennukis alati lennurežiimi, sest ainult nii väldid kopsakat arvet

Reisija ütles The Irish Timesi uudistele, et ta jättis telefoni lennu ajaks pea kohal olevasse pagasilaekasse ning nädalaid hiljem sai arve suurusega 260 eurot. Tema telefonioperaator ütles, et telefon oli ühendatud lennuki antenniga ning kasutas satelliitside võrku, mis on väljaspool tavapärast leviala ning seetõttu maksab rohkem. Satelliitside võrku kasutatakse laevades, lennukites ning kohtades, kuhu mobiilsidemaste ei ole võimalik või otstarbekas ehitada (näiteks asustamata alad).