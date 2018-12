Tähelepanu! Hispaania lennujaama turvatöötajad hakkavad enne jõule streikima

Streik puudutab kõiki turvatöötajaid, kes patrullivad nii lennujaamas sees kui ka väljas. Ametiühingu sõnul ei ole varasemate läbirääkimiste käigus lubatud boonuseid 300 töötajale makstud. Samuti on rikutud kutsehaiguste ennetamise seadust, sest ettevõte ei taga töötajatele riideid, mis hoiaksid neid õues olles ekstreemsete ilmastikuolude puhul soojas.

Lennuliikluse eksperdid ütlevad, et streik põhjustab reisijatele küll ebamugavusi, kuid nad ei ennusta samasugust kaost ja massiivseid järjekordi, mis tekkisid sarnase streigi käigus 18 kuud tagasi Barcelona El Prat lennujaamas. Seda seetõttu, et streigis ei osale need turvatöötajad, kes kontrollivad lennule minevaid reisijaid.