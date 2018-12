AirBaltic avab järgmisel aastal kolm uut otselennuliini

Martin Gauss, airBalticu juhatuse esimees: «Alates 2014. aastast kasvatame plaanipäraselt oma kohalolu Tallinna Lennujaamas ja meil on väga hea meel, et aina rohkem Eesti elanikke lendab just airBalticuga. Järgmisel suvel hakkame teenindama otselende 12 erinevasse sihtkohta algusega Tallinnast. Kolmanda lennuki toomine Eesti pealinna kinnitab, kuivõrd pühendunud me oleme kohalikule turule. Me näeme airBalticut kui tõelist Baltikumi-ülest lennufirmat ja Eesti on kindlasti üks osa meie kasvamise loost.»