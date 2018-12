Müstiline: miks on Google selle saare oma kaardil udustanud?

Kaugel Venemaa mandriosast Ida-Siberi meres asub Jeanette saar, aga Google kasutajad seda ei näe. Nimelt on Google Maps selle saare kaardil udustanud, näha on ainult suur must plekk.

Saare pindala iseenesest on ainult 3,3 ruutkilomeetrit ja see on suures osas jääga kaetud. Saare kõrgeim punkt on 351 meetrit.