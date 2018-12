Rootslaste iga-aastane mure: kas kuulus Gävle jõulusokk peab seekord vastu?

Esimene jõulusokk paigaldati väljakule juba 1966. aastal, kuid nüüdseks on soku hävitamine muutunud juba peaaegu samasuguseks traditsiooniks nagu tema ehitamine. 1966. aastast saati on vaid 26 sokku hävitamisest pääsenud, vahendab National Geographic.

«Gävle jõulusokk elab ohtlikku elu,» sõnas tema pressiesindaja Maria Wallberg. Lisaks süütamisele on sokule näiteks ka autoga otsa sõidetud. Kuigi jõulusoku hävitamine on omamoodi traditsiooniks muutunud, kurvastab see linnaelanikke siiski väga.