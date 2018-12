Kas teadsid? Neid populaarseid turismiatraktsioone ei tohi tegelikult pildistada

Eiffeli torn öösel

Eiffeli torn on Pariisi tuntuim ehitis ja ühtlasi ka populaarseim turismiatraktsioon, kuid kõik, kes on torni pildistanud öösel, on sellega rikkunud seadust. Nimelt kehtib autoriõigus autori kogu eluea jooksul ja ka 70 aastat pärast tema surma. Arhitekt Gustave Eiffel suri küll juba 1923. aastal, kuid torni projektorid ja tuled paigaldas Pierre Bideau alles 1985. aastal, mistõttu neid kaitseb endiselt autoriõiguse seadus. Seetõttu võid Eiffeli torni tegelikult vaid päevavalguses pildistada.

Golden Gai piirkond Tokyos

Golden Gai piirkond on populaarne koht, kus Tokyo ööelu nautida. Piirkonnas asub umbes 200 baari, millest mõni on nii väike, et sinna mahub vaid viis inimest. Pildistamine on piirkonnas aga rangelt keelatud.

Sixtuse kabel

Pildistamine ja filmimine on Sixtuse kabelis keelatud. Kui siiski riski võtad ja valvurile vahele jääd, võib ta sind sundida jäädvustatut kustutama. Enamik inimesi arvab, et pildistamine on keelatud seetõttu, et see võib väärtuslikke kunstiteoseid kahjustada, kuid tegelik põhjus seisnes vähemalt mõni aeg tagasi hoopis selles, et pildistamis- ja filmimisõigus kuulus eksklusiivselt ühele Jaapani telefirmale.

