Maineka reisiajakirja lugejad valisid käesoleva aasta parimaks sihtkohaks just selle riigi

Islandi võit ei olnud üllatav, sest see väike saareriik on viimaste aastate jooksul palju populaarsust kogunud. Millega Island inimesi nii väga köidab? Peaasjalikult oma kauni loodusega, kuid saare on üles leidnud ka spaa- ja heaoluturistid. Oma osa sihtkoha populaarsuses mängib ka menukas telesari «Troonide mäng».