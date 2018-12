Vaata järele, milline sihtkoht sobib sinu tähemärgile

Jäär − Uus-Meremaa

Jäär on energiline ja seiklusaldis ja eelistab iga kell langevarjuhüpet päevitamisele. Uus-Meremaalt leiab Jäär kõik need seiklused, mida ta otsinud on.

Sõnn − Itaalia

Sõnn armastab mugavust. Kui ta saab nautida suurepärast toitu ja ilusaid vaateid, on ta just kui taevas. Seepärast on Itaalia otsekui loodud rahuldama kõiki Sõnni vajadusi.

Kaksikud − USA

Kaksikud tüdinevad kiiresti ja vihkavad rutiini, seega sobib nende spirituaalseks koduks New York, kus ei hakka kunagi igav. Huvitavad inimesed ja kiire elutempo − see sobib Kaksikutele suurepäraselt.

Vähk − Saksamaa

Kui Vähk reisib, soovib ta näha ja kogeda ajalugu ja kultuuri, mistõttu tema ideaalseks sihtkohaks on Saksamaa. Muuseumisaar ja igal aastal toimuv Oktoberfest − mida veel võiks inimlembese Vähi hing ihaldada?

Lõvi − Suurbritannia

Julged ja pisut edevad Lõvid ihkavad oma ellu veidi luksust ja seda tasub otsida just Londonist, mis suudab üllatada ka kõige nõudlikumat maitset.

Neitsi − Šveits

Neitsid armastavad planeerimist ja pööravad väga palju tähelepanu just pisiasjadele. Seega sobib nende loomusega väga hästi kokku puhtust ja korda hindav Šveits.

Kaalud − Prantsusmaa

Kaalud on tundlikud ja sentimentaalsed reisijad, kellel tekib külastatud sihtkohaga alati ka emotsionaalne side. Romantika ja armastuse linn Pariis on just nende jaoks loodud.

Skorpion − Tai

Skorpionid ihaldavad salapära, kirge ja seiklusi, seetõttu tunnevad nad end Tais just kui kodus. Kaunid rannad ja pöörased täiskuupeod sobivad Skorpionile nagu valatult.

Ambur − Hispaania

Amburite jaoks on klaas alati pooltäis, seega tasub neil oma sammud seada rõõmsameelsesse Hispaaniasse, kus neid tervitavad alaline fiesta ja muretud inimesed.

Kaljukits − Argentiina

Kaljukitsi iseloomustab kõrge saavutusvajadus, nii et nad tahavad ka reisides võimalikult palju kogeda ja korda saata. Argentiina rikkalik kultuuri- ajaloopärand hoiab Kaljukitse pidevas tegevuses.

Veevalaja − Lõuna-Aafrika

Veevalajatele on raske meele järele olla, kuna nad on kirglikud, intellektuaalsed ja loomingulised. Nad otsivad ainulaadseid kogemusi, seega sobib neile suurepäraselt eksootiline ja mõttetegevust ärgitav Lõuna-Aafrika.

Kalad − Filipiinid

Unistavad Kalad võiksid oma sammud seada mõnusa atmosfääri ja maalilise loodusega Filipiinidele, kus kaunite mälestuste loomine on imelihtne.