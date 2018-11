Õuduste pulmareis: äsjaabiellunuid tabas üks saatusehoop teise järel

«Algselt oli meil idee, et me muutume oma pulmareisil sellisteks inimesteks, nagu Instagramis võib näha,» rääkis Lia. Sellised kaunid paarid, kes on väga heas vormis ja teevad igal hommikul joogat, lisas ta selgituseks.

Esimene äpardus aga ei lasknud end kaua oodata. Paar soovis minna kuupäevasele matkale läbi Kolumbia džungli, kuid kohe, kui nad Kolumbiasse kohale jõudsid, said nad aru, et seda ei juhtu, sest neid tervitas ülipalav ilm. Järgmiseks ideeks oli kosest laskumine, kuid naine sattus juba esimese kahe minuti jooksul paanikasse ja jäi päästmist ootama.

Seejärel otsustas Lia tähelepanunäljas vanaisa teeselda, et on suremas, mistõttu pulmareis tuli katki jätta. Pärast mitmenädalast vanaisa eest hoolitsemist taipas paar, et vanaisa oli oma tervisemuredest rääkides kõvasti liialdanud. Lõpuks said nad oma reisi jätkata.