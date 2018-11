Kas teadsid? Need on maailma kõige jalakäijasõbralikumad suurlinnad

Firenze, Itaalia

Firenze linn on nagu üks suur vabaõhumuuseum, mida on kõige parem avastada just jalutades.

FOTO: Volha Kavalenkava / PantherMedia / Volha Kavalenkava / Scanpix

Vancouver, Kanada

Vancouver on valitud kõige jalakäijasõbralikumaks Kanada linnaks, kus jalutajaid rõõmustavad maalilised vaated.

FOTO: Diana Nikolova / PantherMedia / Diana Nikolova / Scanpix

Pariis, Prantsusmaa

Inimestel, kes Pariisi külastavad, lausa soovitatakse linna tänavatevõrgustikus ära eksida, et sellest maailmalinnast täit kogemust saada.

FOTO: Vichaya Kiatying-Angsulee / PantherMedia / Vichaya Kiatying-Angsulee / Scanpix

New York, USA

New Yorgis on väga lihtne jala liigelda, sest tänavad on nummerdatud. Linn on küll pidevalt ülerahvastatud, kuid ka põnevate inimeste jälgimine võib avastamisrõõmu pakkuda.

FOTO: matej kastelic / PantherMedia / matej kastelic / Scanpix

Marrakech, Maroko

Marrakechi ei tohigi muul moel avastada kui jala, sest muidu võib suur osa lummavatest vaatepiltidest, helidest ja aroomidest kaotsi minna.

FOTO: Wolfgang Kaiser / PantherMedia / Wolfgang Kaiser / Scanpix

Sydney, Austraalia

Sydneys on nii palju uudistamisväärset, et raske on mõista, miks selles linnas üldse mõni turist autoga sõidab.

FOTO: laurent davoust / PantherMedia / laurent davoust / Scanpix

Jeruusalemm, Iisrael

Suur osa Jeruusalemmast on autodele ligipääsmatu, nii et jalutamine on selles pühas linnas täiesti loomulik tegevus.